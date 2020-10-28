Госдума приняла законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за рубежом

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который запрещает сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за рубежом. Исключение составят лишь те случаи, когда это является рабочей необходимостью.

Документ был внесен в Госдуму президентом в рамках реализации новых положений Конституции. В настоящее время федеральный закон запрещает сотрудникам ФСБ и СВР иметь гражданство иностранного государства.