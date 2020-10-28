В Санкт-Петербурге скончался детский писатель и поэт Михаил Яснов, — об этом сообщила его жена. Яснову было 74 года. Он известен своими сборниками стихотворений для детей. Яснов также переводил французских поэтов и писателей.
2020-10-28T10:05:49+03:00
2020-10-28T10:10:49+03:00
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10:05, 28 октября 2020
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