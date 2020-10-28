Более 20 процентов компаний страны могут в ближайшее время столкнуться с серьезной проблемой выплаты налогов

Нагрузка на российский бизнес возрастает не только из-за наступления второй волны пандемии коронавируса, но и из-за окончания срока действия льгот и отсрочек, которые правительство ввело еще весной. Сейчас компании вынуждены вносить не только текущие платежи, но и оплату за предыдущие периоды по кредитам и налогам. Летнее оживление экономики оказалось не таким значительным, чтобы покрыть образовавшиеся недостачи. Об этом говорят аналитики Центра стратегических разработок, которых цитируют Ведомости. Вторая волна пандемии может вызвать цепную реакцию неплатежей. Компании заключают контракты, которые формируют налоговую базу, однако партнеры не всегда выполняют свои обязательства. Это приводит к невозможности получить прибыль и, следовательно, заплатить налоги.



По итогам года промышленное производство в России может сократиться более чем на 8 процентов.