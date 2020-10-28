Российское Министерство здравоохранения отрицает вероятность платной вакцинации от коронавируса в ближайшее время. Предложения от третьих лиц привиться за деньги в ведомстве назвали мошенничеством.

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной для граждан с того момента, когда будут запущены большие объемы производства соответствующих препаратов. Предполагается, что они будут представлены в ассортименте — объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Его заместитель Алексей Кузнецов также отметил в интервью агентству ТАСС, что абсолютный приоритет в данном случае отдают именно россиянам, а о каких-либо коммерческих поставках можно будет говорить только после того, как будут вакцинированы группы риска и все желающие внутри страны. Чиновник категорически исключил вероятность продажи прививок иностранным туристам.

При этом, предприниматель из Праги Андрей Константинов предложил организовать для европейцев туры в Россию ради вакцинации от коронавируса. Эту услугу он намерен продавать примерно за сто тысяч рублей.

В России зарегистрировали уже две вакцины от коронавируса – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последнюю стадию необходимых испытаний они еще не прошли.