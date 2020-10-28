Власти Омска обещают провести проверку Скорой после того, как медики стали привозить больных к зданию Минздрава

Власти Омской области обещают провести проверку Скорой помощи после того, как накануне медики стали привозить больных к зданию регионального Минздрава. Главный редактор новостного сайта ЕГС-55 Олег Малиновский рассказал «Эху», что сотрудники Скорой решились на подобную меру после того, как возили весь день пациентов по городу из-за отсутствия мест в больницах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня сообщил, что в Омск отправлен его заместитель, который выяснит обстоятельства случившегося. По словам министра, любые элементы давления недопустимы в условиях высокой нагрузки — все работники здравоохранения должны работать как одна команда, — уверен Мурашко.