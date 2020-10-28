Европейские компании начали проектирование аппарата для уборки космического мусора. Как передает ТАСС, конкурс выиграл частный консорциум, в который вошла, в частности, компания «Аэробус». Задачей аппарат будет вывод с орбиты спутников и крупных обломков космических аппаратов.

Предполагается, что спутник будет определять положение объекта при помощи датчиков. После этого приближаться к нему и захватывать с помощью четырех манипуляторов.