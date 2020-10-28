Официальные представители Европейского Союза опасаются, что регион столкнется с нехваткой вакцины от коронавируса. Как передает агентство Reuters, об этом шла речь на закрытом заседании. Представитель еврокомиссии сообщил дипломатам, что достаточного количества доз вакцины не будет до конца 2021 года.

Евросоюз уже заказал более миллиарда доз у трех производителей.