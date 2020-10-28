Ношение масок стало обязательным по всей России. Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Если раньше противовирусные меры устанавливали главы субьектов федерации по согласованию с эпидемиологами, то сейчас масочный режим стал всеобщим и тотальным по всей стране. В постановлении разъясняется, что маски теперь нужно будет носить в общественных местах, к которым относятся территории общего пользования – лифты, парковки, транспорт, такси, а также зоны, где могут находится более 50 человек. Увеселительные мероприятия запрещены с 11 вечера до 6 утра, В это же время не будут работать рестораны и кафе. Меры дезинфекции будут усилены. В регионах России тестирование на коронавирус в среднем в течении недели не может быть меньше 150 исследования на на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в России выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. В день в стране КОВИД-19 обнаруживают у более, чем 16 тысяч человек.