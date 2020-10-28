Суд в Барнауле должен рассмотреть дело против местных жителей, которые массово отказались надевать маски в трамвае

Суд в Барнауле должен рассмотреть дело против группы местных жителей, которые массово отказались надевать маски в трамвае. Как сообщили Интерфаксу в МВД, на замечание кондуктора они никак не отреагировали. Все это снималось на видео.

В результате движение трамваев было заблокировано. В акции участвовали 17 человек. В мэрии Барнаула утверждают, что электротранспорт простоял без движения более 4 с половиной часов.