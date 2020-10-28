В Филадельфии произошли беспорядки после того, как полицейские застрелили афроамериканца Волтера Уоллеса. Арестованы около ста человек. В ходе беспорядков пострадали несколько десятков сотрудников полиции. Разграблены многие магазины.

Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата Пенсильвания мобилизованы для поддержания порядка в Филадельфии, — передает ТАСС. Полиция утверждает, что в Волтера Уоллеса стреляли вынужденно, после того, как он проигнорировал многочисленные предупреждения. В руках у него был нож.