Минздрав России предупредил, что вакцинация против коронавируса на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна. Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что это может быть мошенничество и добавил, что абсолютный приоритет в получении вакцины — у россиян.
Чешские СМИ утверждают, что проживающий в Праге бизнесмен российского происхождения Андрей Константинов планирует организовать для европейских туристов поездки в Россию ради вакцинации. Утверждается, что стоимость тура составляет более ста тысяч рублей.
Минздрав России предупредил, что вакцинация против коронавируса на коммерческих условиях невозможна
Минздрав России предупредил, что вакцинация против коронавируса на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна. Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что это может быть мошенничество и добавил, что абсолютный приоритет в получении вакцины — у россиян.