Минздрав России предупредил, что вакцинация против коронавируса на коммерческих условиях невозможна

Минздрав России предупредил, что вакцинация против коронавируса на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна. Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что это может быть мошенничество и добавил, что абсолютный приоритет в получении вакцины — у россиян.

Чешские СМИ утверждают, что проживающий в Праге бизнесмен российского происхождения Андрей Константинов планирует организовать для европейских туристов поездки в Россию ради вакцинации. Утверждается, что стоимость тура составляет более ста тысяч рублей.