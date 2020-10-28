Минздрав Омской области начал расследование после того, как кареты скорой помощи привезли больных к зданию ведомства

Министерство здравоохранения Омской области начало служебное расследование после того, как кареты скорой помощи привезли больных к зданию ведомства. Таким образом фельдшеры хотели показать, что людей с подозрением на коронавирус негде лечить.

Региональное министерство берет под особый контроль работу скорой помощи Омска. Такое решение приняли после того, как вчера около десяти вечера несколько машин этой службы подъехали к зданию ведомства, включили сигнализацию для привлечения внимания, и сказали чиновникам, что им некуда передать больных в стационар.

Как отмечало омское интернет-издание «Город 55», кареты скорой помощи с утра пытались найти место для двоих человек с подозрением на коронавирус, но их не принимали ни в одной больнице. По данным сетевого портала, один из пациентов был в тяжелом состоянии, у него поражение лёгких составило 70-80 процентов. Медики, которые работали с этими людьми, сказали изданию «Город 55», что проблемы с госпитализацией появляются постоянно, но, как правило, они решаются быстрее, чем в этом случае. Сейчас, как объявили в министерстве здравоохранения Омской области, эти пациенты уже госпитализированы.

В свою очередь «Российская газета» сообщает, что в Омске пациентов с подозрением на коронавирус начал принимать в одном из госпиталей Министерства обороны и в роддоме.