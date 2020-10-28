Роструд напоминает о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Таким образом рабочими будут 2 и 3 ноября, а также 5 и 6.
2020-10-28T08:34:26+03:00
2020-10-28T08:44:25+03:00
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08:34, 28 октября 2020
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