Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. С докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Профильные комитеты нижней палаты парламента ранее рекомендовали одобрить документ.