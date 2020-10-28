Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. С докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Профильные комитеты нижней палаты парламента ранее рекомендовали одобрить документ.
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год. С докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.