В ближайшее время практически каждая пятая российская компания из-за финансовых проблем не сможет платить налоги

В ближайшее время, — считают аналитики, — практически каждая пятая российская компания из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок, — пишет газета Ведомости. Проблемы связаны с ожиданием введения новых строгих ограничений, а также с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам.