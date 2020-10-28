В ближайшее время практически каждая пятая российская компания из-за финансовых проблем не сможет платить налоги

В ближайшее время, — считают аналитики, — практически каждая пятая российская компания из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок, — пишет газета Ведомости. Проблемы связаны с ожиданием введения новых строгих ограничений, а также с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам.
2020-10-28T08:33:55+03:00
2020-10-28T08:42:02+03:00
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08:33, 28 октября 2020
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