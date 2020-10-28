Кузбасский суд повторно рассмотрит иск переведенной в уборщицы медсестры к Анжеро-Судженской горбольнице.

Скандал в бывшем шахтерском городе в Кемеровской области разразился весной прошлого года. Более 100 сотрудницам городской больницы объявили о сокращении. Части из них, в том числе медсестре акушерского отделения Татьяне Никифоровой, предложили перевестись на должности уборщиц «с функциями санитара». Многие вынуждены были согласиться, но свыше 20 человек отказались. Они заявили, что больница таким образом пытается вывести их из-под действия майских указов президента о повышении зарплат и начали протестовать. Несколько человек даже объявили голодовку с целью привлечь внимание администрации региона к своей проблеме. В сентябре 2019-го Татьяна Никифорова обратилась в городской суд с требованием восстановить ее в должности и признать незаконным приказ об увольнении. Поначалу ей полностью отказали. Однако примерно месяц назад кассационный суд отменил это постановление и вернул дело на новое рассмотрение.

С исковыми требованиями к медучреждению в суд обратились еще несколько человек, четверо из них ранее уже были восстановлены в должностях.