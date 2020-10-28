Мосгорсуд сегодня должен провести слушание по делу бывших полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд сегодня должен провести предварительное слушание по делу бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Предполагается, что будет определена дата начала рассмотрения дела по существу. Также выяснится, будет процесс открытым или закрытым.