Мосгорсуд сегодня должен провести слушание по делу бывших полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд сегодня должен провести предварительное слушание по делу бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Предполагается, что будет определена дата начала рассмотрения дела по существу. Также выяснится, будет процесс открытым или закрытым.
2020-10-28T08:32:29+03:00
2020-10-28T08:35:17+03:00
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08:32, 28 октября 2020
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