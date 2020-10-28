Еще 75 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб. Это на 14 человек больше, чем днем ранее. Напомним, — накануне в России от осложнений, вызванных COVID-19 скончались 320 человек, это был максимальный показатель за все время пандемии.