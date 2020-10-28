Руководство Следственного комитета потребовало защитить семью актера Алексея Баталова от давления. Ранее в рамках дела о мошенничестве с имуществом артиста задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании поручил подчиненным провести оперативное и объективное расследование и исключить давление на потерпевших. Он вмешался в историю после того, вдова и дочь Александра Баталова пожаловались на то, что член «Единой России», актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманным путем похитили у них три элитные квартиры, творческую мастерскую и более 100 тысяч долларов с банковского счета. После смерти Баталова в 2017 году они взяли под свою опеку 85-летнюю вдову актера и его 52-летнюю дочь Марию, ставшую инвалидом по врожденному заболеванию, получили нотариальную доверенность на право распоряжаться деньгами и заключили договор о пожизненном содержании в обмен на наследование всего имущества. Обвиняемые утверждают, что вдова Баталова сама переоформила на них имущество, пытаясь спрятать его от других наследников. Следствие ходатайствовало об аресте Дрожжиной и Цивина, но суд лишь запретил им общаться с другими фигурантами дела, использовать почту и интернет.

Ранее в «Единой России» приостановит членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства.