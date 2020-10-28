Минздрав Омской области намерен провести служебное расследование после того, как медики привезли к зданию пациентов. Как пишет портал Ngs55.ru «Омск онлайн», накануне машина скорой помощи более 10 часов возила 70-летнюю женщину с симптомами коронавируса, потому что не было мест в больницах. В конце концов, пациентку, а также 85-летнего мужчину с поражением легких, две машины скорой помощи привезли к зданию регионального Минздрава, затем их все-таки госпитализировали.