Минздрав Омской области намерен провести служебное расследование после того, как медики привезли к зданию пациентов. Как пишет портал Ngs55.ru «Омск онлайн», накануне машина скорой помощи более 10 часов возила 70-летнюю женщину с симптомами коронавируса, потому что не было мест в больницах. В конце концов, пациентку, а также 85-летнего мужчину с поражением легких, две машины скорой помощи привезли к зданию регионального Минздрава, затем их все-таки госпитализировали.
2020-10-28T08:06:33+03:00
2020-10-28T08:13:44+03:00
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08:06, 28 октября 2020
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