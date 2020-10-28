В России с этого дня Роспотребнадзор рекомендует регионам запретить работу ресторанов и клубов по ночам

Но решение должны принимать местные власти. В Подмосковье такое ограничение уже действует. А в мэрии Москвы сказали ТАСС, требовать закрытия ночных заведений не будут – вместо этого уже ввели требование к посетителям регистрироваться по номеру телефона. Кроме того, с этого дня ношение масок в общественных местах в России перестает быть рекомендованным и становится обязательным.
2020-10-28T07:34:44+03:00
2020-10-28T09:04:29+03:00
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07:34, 28 октября 2020
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