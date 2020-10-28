Разговор о личной жизни поэта откроет фильм «Цветаева.Open», премьера которого сегодня состоится в ЦДК

Разговор о личной жизни поэта откроет фильм «Цветаева.Open», премьера которого сегодня состоится в Центральном доме кинематографиста.

Предельно откровенной была Марина Цветаева в своих дневниках и письмах, с 2000 года, когда архив ее был открыт, каждый считал себя вправе выносить свои суждения о её судьбе, творчестве и личной жизни. На одном из центральных телеканалов год назад показали обличительную двухчасовую передачу о Марине Ивановне. Режиссер-документалист Алла Дамскер в фильме «Цветаева.Open» отвечает на обвинения, брошенные в адрес поэта. В основе фильма архивные материалы, раскрывающие жизнь Марины Ивановны с 1917 по 1922 год.

В фильме-исследовании участвовали актеры Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая, поэтесса Вера Полозкова, музыканты Алексей Кортнев и Борис Андрианов. Сделана попытка защитить Цветаеву от нападок. Алла Дамс-кер ранее уже обращалась к творчеству и жизни Цветаевой. Год назад в Москве и Петербурге прошел спектакль «1926» об отношениях Цветаевой и Пастернака, сыгранный Елизаветой Боярской и Анатолием Белым.

Фильм «Цветаева. Open» можно посмотреть в Центральном доме кинематографиста и он-лайн кинотеатре Nonfiction-Film.