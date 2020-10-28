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06:48, 28 октября 2020

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован в Москве с коронавирусом, подтвердили в его театре

Коронавирусной инфекцией болеет почти половина труппы, карантин отметили только недавно, сказали ТАСС в Театре Романа Виктюка. Телеграмм-канал Baza пишет, что 83-летний народный артист находится в реанимации.  



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