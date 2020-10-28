Краснодар и Зенит сыграют сегодня матч второго тура футбольной Лиги Чемпионов

Чемпионы России проиграли в первом туре дома бельгийскому Брюгге, причем питерцы пропустили решающий гол уже в компенсированное время. За этим последовало поражение от казанского Рубина в чемпионате России, что привело к потере лидерства в турнире и появлению слухов об отставке главного тренера Сергея Семака на место которого прочат Маурицио Почеттино, работавшего с лондонским Тоттенхэмом. Зениту предстоит играть с дортмундской Боруссией, которая в первом туре уступила римскому Лацио даже с более крупным счетом. Краснодар неожиданно занял первое место в группе, поскольку оба матча закончились вничью. Южане смогли в гостях уйти от поражения во встрече с французским Ренном, за что получили хорошую прессу. Соперником Краснодара будет Челси. В первом туре лондонцы сыграли нулевую ничью с испанской Севильей.

Телеканал Матч ТВ покажет подряд обе встречи, начиная с 20 часов. Первой в программе значится игра Краснодар – Челси, второй Боруссия – Зенит.