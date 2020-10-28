Википедия с сегодняшнего дня ужесточает правила редактирования статей, связанных с американскими выборами

Ограничения вводятся в преддверии выборов президента 3 ноября, одной из главных угроз которым стала массовая дезинформация.

По новым правилам Википедии, Начиная с 28 октября любой, кто редактирует статью о ноябрьских выборах в США, должен иметь зарегистрированный аккаунт на протяжении более чем 30 дней и внести к тому моменту не менее 500 правок на сайте. Ограничения вводятся для того, чтобы не допустить до редактирования злонамеренных акторов, которые «испытывают побуждение быть именно теми, кто объявит победителя президентских выборов», заявили авторы новых правил. А 3 ноября, написала инженер-программист Молли Уайт, известная на Википедии как GorillaWarfare, скорее всего, будут введены еще более жесткие правила — объявлять победителя президентских выборов в США, на страницах Википедии смогут только самые опытные и надежные администраторы интернет-энциклопедии — конечно же, со ссылкой на ведущие медиа-издания, такие как AP, которые всегда в ночь на 4 ноября называют того, кто выиграл выборы.

Несколько дней назад Википедия объявила о совместном проекте со Всемирной Организацией Здравоохранения по борьбе с дезинформацией о коронавирусе.