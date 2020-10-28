В США на всеобщих выборах досрочно проголосовали уже 70 миллионов человек

Это следует из данных, опубликованных на портале United States Elections Project, передает ТАСС. 70 миллионов — это больше половины всех избирателей, которые участвовали в выборах 2016 года. В США 3 ноября должны избрать президента и вице-президента страны, а также всю Палату представителей, треть Сената и губернаторов 13 штатов и территорий.

