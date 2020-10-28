Газета New York Times утверждает, что бывшие кредиторы Дональда Трампа простили ему долги на 280 миллионов долларов

По сведениям издания, это «Дойче банк» и американский инвестфонд Fortress Investment Group, руководители которого затем стали крупными донорами предвыборной кампании Трампа. New York Times ссылается на данные налоговых деклараций. В сентябре та же газета сообщила, что десять из 15 лет, предшествовавших его избранию президентом, Дональд Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на хронические убытки от своего бизнеса. Из публикации также следовало, что в течении трех лет Трамп должен вернуть долги на 300 миллионов долларов.