В Москве умер заразившийся коронавирусом муниципальный депутат Басманного района

Как сообщила муниципальная газета Центрального административного округа, в возрасте 61 года скончался Юрий Архипов. Он был директором музыкального театра для детей и юношества «На Басманной».

Накануне вечером оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом. Днем ранее скончался 61 человек. Число жертв пандемии в Москве, по данным штаба, выросло до 6578.

