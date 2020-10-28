Парламент Чехии признал ливанское движение «Хезболла» террористической организацией

В принятом постановлении говорится, что правительство страны должно добиться такого признания и на уровне Евросоюза. ЕС 7 лет назад внес в список террористических организаций только военное крыло группировки.
2020-10-28T04:13:29+03:00
2020-10-28T04:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 28 октября 2020
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