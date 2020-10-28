Основатель компании NXIVM, которая предлагала семинары личного роста, в США приговорен к 120 годам тюрьмы

Решение вынес суд нью-йоркского района Бруклин. 60-летний Кит Ранье еще в прошлом году был признан виновным в сутенерстве. В суде выступили 15 женщин, которые заявили, что находились у него в сексуальном рабстве. По данным стороны обвинения, Ранье требовал от девушек при вступлении в его организацию «Нексиум» предоставить фото сексуального характера и компромат на тот случай, если они захотят уйти. Среди пострадавших были и несовершеннолетние. У основателя компании NXIVM остается немало последователей, которые требовали его освободить.
2020-10-28T04:13:07+03:00
2020-10-28T04:13:07+03:00
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04:13, 28 октября 2020
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