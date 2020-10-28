В предвыборном штабе Дональда Трампа подтвердили, что их сайт был взломан

Пресс-секретарь штаба Тим Мертау написал в Твиттере, что злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным, потому что они на сайте не хранились. Ранее посетители сайта предвыборного штаба президента США в течение некоторого времени видели надпись, что мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых Трампом. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют