В предвыборном штабе Дональда Трампа подтвердили, что их сайт был взломан

Пресс-секретарь штаба Тим Мертау написал в Твиттере, что злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным, потому что они на сайте не хранились. Ранее посетители сайта предвыборного штаба президента США в течение некоторого времени видели надпись, что мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых Трампом. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют
2020-10-28T04:12:18+03:00
2020-10-28T04:12:18+03:00
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04:12, 28 октября 2020
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