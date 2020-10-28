В Генпрокуратуре Белоруссии насчитали уже более 500 уголовных дел по статье о массовых беспорядках

В ведомстве пообещали найти каждого нарушителя, передает «Интерфакс». До этого в МВД неоднократно публично угрожали применить боевое оружие в отношении протестующих. При этом, большинство демонстрантов на протяжении более двух месяцев протестов ведет себя подчёркнуто мирно.

