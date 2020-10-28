Это более двух миллионов 800 тысяч случаев заражения за неделю, за это время умерли по всему миру более 40 тысяч человек. Об этом сообщили в международной организации и отметили, что столь быстрого распространения инфекции с начала пандемии еще не было.
В России официально выявлено более полутора миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе и тех, кто уже переболел. По этому показателю Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимальный рост числа инфицированных коронавирусом
Это более двух миллионов 800 тысяч случаев заражения за неделю, за это время умерли по всему миру более 40 тысяч человек. Об этом сообщили в международной организации и отметили, что столь быстрого распространения инфекции с начала пандемии еще не было.