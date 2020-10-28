Московский «Локомотив» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» -1:2

Это был матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. После двух игр «Бавария», которая является действующим чемпионом главного европейского турнира по футболу, лидирует в группе с шестью очками, у «Локомотива» — одно очко.
2020-10-28T03:14:39+03:00
2020-10-28T03:14:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2732368-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 28 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…