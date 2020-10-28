Джо Байден пообещал добиться санкций в отношении людей из окружения Александра Лукашенко

По словам политика, международное сообщество должно заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства, передает агентство «Рейтер». Байден также сказал, что на посту президента США в случае победы на выборах намерен совместно с Евросоюзом выработать план экономической поддержки суверенной демократической Белоруссии. В республике третий месяц продолжаются протесты с требованиями отставки Лукашенко.