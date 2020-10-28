Организатор кинофестиваля «Дух огня» оштрафована по обвинению в пропаганде гомосексуальных отношений

Лариса Журавлева по решению суда должна уплатить 50 тысяч рублей. Она рассказала изданию Znak.com, что судебное заседание прошло два месяца назад в Ханты-Мансийске, но о нем и наложенном штрафе она узнала только теперь от судебного пристава. Журавлева сказала, что даже не знает точно, с чем связаны обвинения, но предполагает, что поводом стал показанный весной на кинофестивале «Дух огня» фильм «Аутло» о нетрадиционных сексуальных отношениях в молодежной среде. Лариса Журавлева отметила, что фильм имеет прокатное удостоверение Минкульта и подчеркнула, что ни исполнительная дирекция, ни оргкомитет фестиваля не отбирают картины для показа.