Организатор кинофестиваля «Дух огня» оштрафована по обвинению в пропаганде гомосексуальных отношений

Лариса Журавлева по решению суда должна уплатить 50 тысяч рублей. Она рассказала изданию Znak.com, что судебное заседание прошло два месяца назад в Ханты-Мансийске, но о нем и наложенном штрафе она узнала только теперь от судебного пристава. Журавлева сказала, что даже не знает точно, с чем связаны обвинения, но предполагает, что поводом стал показанный весной на кинофестивале «Дух огня» фильм «Аутло» о нетрадиционных сексуальных отношениях в молодежной среде. Лариса Журавлева отметила, что фильм имеет прокатное удостоверение Минкульта и подчеркнула, что ни исполнительная дирекция, ни оргкомитет фестиваля не отбирают картины для показа.
2020-10-28T03:12:42+03:00
2020-10-28T03:12:42+03:00
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03:12, 28 октября 2020
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