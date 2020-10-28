Суд в Гааге снял арест с российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге

Бывшие акционеры ЮКОСа добивались их конфискации и продажи на аукционе для погашения компенсации в размере 50 миллиардов долларов, которую они требуют от России. Как сообщает немецкая медиакомпания «Дойче Велле», владельцу торговых марок, российскому федеральному предприятию «Союзплодоимпорт», удалось добиться отмены ареста.