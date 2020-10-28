Суд в Гааге снял арест с российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге

Бывшие акционеры ЮКОСа добивались их конфискации и продажи на аукционе для погашения компенсации в размере 50 миллиардов долларов, которую они требуют от России. Как сообщает немецкая медиакомпания «Дойче Велле», владельцу торговых марок, российскому федеральному предприятию «Союзплодоимпорт», удалось добиться отмены ареста.
2020-10-28T03:11:29+03:00
2020-10-28T03:11:29+03:00
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03:11, 28 октября 2020
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