Владимир Путин выразил Реджепу Эрдогану озабоченность из-за действий в Карабахе террористов с Ближнего Востока

Телефонный разговор прошел накануне по инициативе турецкой стороны, сообщили в Кремле. Ранее Армения неоднократно обвиняла Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий Нагорном Карабахе.

Как говорится на сайте президента России, стороны также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. По информации британской медиакомпании «Би-би-си», в понедельник Россия нанесла удар по боевикам в Сирии, которых поддерживает Турция. По сведениям сирийских правозащитников, погибли почти 80 человек.