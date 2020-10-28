Телефонный разговор прошел накануне по инициативе турецкой стороны, сообщили в Кремле. Ранее Армения неоднократно обвиняла Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий Нагорном Карабахе.
Как говорится на сайте президента России, стороны также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. По информации британской медиакомпании «Би-би-си», в понедельник Россия нанесла удар по боевикам в Сирии, которых поддерживает Турция. По сведениям сирийских правозащитников, погибли почти 80 человек.
Владимир Путин выразил Реджепу Эрдогану озабоченность из-за действий в Карабахе террористов с Ближнего Востока
Телефонный разговор прошел накануне по инициативе турецкой стороны, сообщили в Кремле. Ранее Армения неоднократно обвиняла Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий Нагорном Карабахе.