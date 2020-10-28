Президент футбольного клуба «Барселона» объявил о своей отставке после обвинений в финансовых махинациях

Как утверждает газета El Mundo, Хосеп Бартомеу извлекал личную финансовую выгоду от сделок, совершаемых от имени клуба. Кроме того, его заподозрили в причастности к кибератакам в отношении лучшего игрока клуба Лионеля Месси и бывшего главного тренера каталонской команды Хосепа Гвардиолы. «Барселона» входит в тройку самых дорогих футбольных клубов мира. По данным сайта Football Benchmark, его стоимость превышает три миллиарда долларов.

