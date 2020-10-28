Александр Лукашенко назвал протестующих пьяной, пропитой прокуренной и исколотой наркотиками толпой

Президент Белоруссии, которого Евросоюз не считает легитимным, заявил, что силовикам пришлось вытаскивать наркоманов из квартир. Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1» подчеркнул, что это был его приказ и заявил, что протестующие в воскресенье пытались захватить центр города, а когда это не удалось, то, по его выражению, ринулись в спальные районы, передает «Интерфакс». Очевидцы в воскресенье рассказали о силовиках, которые, чтобы задержать предполагаемых демонстрантов, вламывались в квартиры. Третий месяц в Белоруссии на улицы городов регулярно выходят тысячи человек с требованиями отставки Лукашенко.
2020-10-28T02:14:27+03:00
2020-10-28T02:14:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2732356-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 28 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…