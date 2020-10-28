Александр Лукашенко назвал протестующих пьяной, пропитой прокуренной и исколотой наркотиками толпой

Президент Белоруссии, которого Евросоюз не считает легитимным, заявил, что силовикам пришлось вытаскивать наркоманов из квартир. Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1» подчеркнул, что это был его приказ и заявил, что протестующие в воскресенье пытались захватить центр города, а когда это не удалось, то, по его выражению, ринулись в спальные районы, передает «Интерфакс». Очевидцы в воскресенье рассказали о силовиках, которые, чтобы задержать предполагаемых демонстрантов, вламывались в квартиры. Третий месяц в Белоруссии на улицы городов регулярно выходят тысячи человек с требованиями отставки Лукашенко.