Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу предупредила, что новогодних праздничных мероприятий не будет

В эфире телеканала 78 Наталия Башкетова отметила, что ситуация с коронавирусом серьезнее, чем весной, так как тогда все сидели по домам. По ее словам, уровень заболеваемости в городе вырос по сравнению с сентябрем почти на 55%. За прошлые сутки в Петербурге выявили максимальный с начала пандемии прирост заболевших — более 720 человек.