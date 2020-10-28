В России вступило в силу предписание Роспотребнадзора об ужесточении контроля масочного режима

В постановлении ведомства говорится, что носить маски гражданам следует в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и лифтах. Кроме того, с 23 часов до 6 утра рекомендуется запретить работу ресторанов, барок и кафе, а также проведение в это время развлекательных мероприятий. В пресс-службе мэрии Москвы ранее заявили, что закрывать ночные клубы и рестораны власти не намерены, поскольку считают, что принятых мер достаточно. С 19 октября посетители ночных клубов Москвы должны регистрироваться по номеру телефона.

