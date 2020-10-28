В Омске «скорая помощь» привезла пациентов с коронавирусом к зданию областного Минздрава, пишут местные СМИ

Медики сказали, что из-за нехватки мест в больницах им некуда везти заболевших. В одной машине «скорой помощи» находилась 70-летняя женщина, в другой – 85 –летний мужчина, оба в тяжелом состоянии. Портал NGS55 отмечает, что скорая помощь забрала пациентку в 11 утра, а к зданию минздрава машина приехала в районе 21 -22 часов. В министерстве здравоохранения Омской области подтвердили РБК, что к зданию приезжали две машины скорой помощи. В ведомстве сказали, что пациенты госпитализированы и что начали служебное расследование.