В Омске «скорая помощь» привезла пациентов с коронавирусом к зданию областного Минздрава, пишут местные СМИ

Медики сказали, что из-за нехватки мест в больницах им некуда везти заболевших. В одной машине «скорой помощи» находилась 70-летняя женщина, в другой – 85 –летний мужчина, оба в тяжелом состоянии. Портал NGS55 отмечает, что скорая помощь забрала пациентку в 11 утра, а к зданию минздрава машина приехала в районе 21 -22 часов. В министерстве здравоохранения Омской области подтвердили РБК, что к зданию приезжали две машины скорой помощи. В ведомстве сказали, что пациенты госпитализированы и что начали служебное расследование.
2020-10-28T02:13:13+03:00
2020-10-28T02:13:13+03:00
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02:13, 28 октября 2020
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