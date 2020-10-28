СК проверяет информацию об отравлении школьников в Таганроге неизвестным газом

Накануне были госпитализированы семеро учеников 8 класса. У них появился сильный кашель и стали слезиться глаза, когда после урока физкультуры они вернулись в раздевалку, где почувствовали резкий посторонний запах, сообщили в СК. Врачи осмотрели школьников и отпустили домой. В администрации Таганрога сказали ТАСС, что предположительно, кто-то распылил перцовый газ.
2020-10-28T01:08:49+03:00
2020-10-28T01:08:49+03:00
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01:08, 28 октября 2020
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