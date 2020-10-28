В Петербурге умер автор стихотворения «Чучело-мяучело», детский поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов

О его смерти сообщила на своей странице в «Фейсбуке» его супруга Ася Петрова. Яснов был известен своими сборниками стихотворений для детей. Он также переводил французских поэтов и писателей, включая Поля Верлена, Артюра Рембо и Жана Кокто. Михаилу Яснову было 74 года.
2020-10-28T01:06:21+03:00
2020-10-28T01:06:41+03:00
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01:06, 28 октября 2020
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