В Петербурге умер автор стихотворения «Чучело-мяучело», детский поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов

О его смерти сообщила на своей странице в «Фейсбуке» его супруга Ася Петрова. Яснов был известен своими сборниками стихотворений для детей. Он также переводил французских поэтов и писателей, включая Поля Верлена, Артюра Рембо и Жана Кокто. Михаилу Яснову было 74 года.