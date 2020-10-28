Космические агентства США и Евросоюза подписали соглашение по созданию окололунной станции

В НАСА отметили, что это его первое официальное обязательство по запуску международных экипажей на Луну. В свою очередь, Европейское космическое агентство создаст обитаемые и дозаправочные модули будущей станции, а также обеспечит ее связь с Луной. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в этом проекте участвовать не будет.
2020-10-28T01:05:58+03:00
2020-10-28T01:05:58+03:00
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01:05, 28 октября 2020
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