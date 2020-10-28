В администрации президента Турции возмущены карикатурой на Эрдогана во французском журнале «Шарли эбдо»

Отвратительной попыткой распространить расизм и ненависть назвал рисунок глава управления по связям Фахреттин Алтун, передает ТАСС. Карикатурный Эрдоган изображен на обложке нового номера журнала. Отношения между Анкарой и Парижем обострились после недавнего теракта в пригороде французской столицы, когда 18-летний выходец из России отрезал голову учителю, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Эммануэль Макрон заявил, что будет бороться с радикальным исламом. Эрдоган обвинил его в исламофобии и предложил лечиться от психических заболеваний. После оскорблений Франция отозвала посла из Турции.
2020-10-28T01:05:38+03:00
2020-10-28T01:05:38+03:00
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01:05, 28 октября 2020
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