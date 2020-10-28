Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попал 61 летальный исход. Число жертв пандемии в Москве, по данным штаба, выросло до 6578. Суточный прирост инфицированных в России накануне, по официальным сведениям, составил более 16, 5 тысяч человек, из них в Москве было зафиксировано свыше 4300 новых случаев заражения.
2020-10-28T01:05:14+03:00
2020-10-28T01:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 28 октября 2020
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