Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попал 61 летальный исход. Число жертв пандемии в Москве, по данным штаба, выросло до 6578. Суточный прирост инфицированных в России накануне, по официальным сведениям, составил более 16, 5 тысяч человек, из них в Москве было зафиксировано свыше 4300 новых случаев заражения.