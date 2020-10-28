Режиссер Роман Виктюк госпитализирован в Москве с коронавирусом, подтвердили в его театре

Коронавирусной инфекцией болеет почти половина труппы, карантин отметили только недавно, сказали ТАСС в Театре Романа Виктюка. Телеграмм-канал Baza пишет, что 83-летний народный артист находится в реанимации.
2020-10-28T01:04:51+03:00
2020-10-28T01:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 28 октября 2020
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