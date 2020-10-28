Первый чернокожий сторонник ЛГБТ из США будет возведен сегодня в ранг кардинала

Уилтон Грегори станет одним из высших лиц Католической церкви.

72-летний архиепископ из Вашингтона – один из 13 новых кардиналов, назначенных на днях папой римским Франциском. Он войдет в коллегию кардиналов и в ближайшие восемь лет получит право голосовать за следующего главу Римско-католической Церкви, если в этом возникнет необходимость. Грегори — не первый чернокожий кардинал в Ватикане, однако ранее этот титул получали лишь священники из Африки. В прошлом году он стал первым афроамериканцем, возглавившим католическую церковь в Вашингтоне. До этого он более 10 лет служил архиепископом Атланты, где прослыл прогрессивным священнослужителем. Он известен своей критикой президента США Дональда Трампа, непримиримой позицией в вопросе противодействия расизму и «нулевой терпимостью» по отношению к духовенству, допускающему сексуальное насилие над детьми. При этом Грегори поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества.

На прошлой неделе на кинофестивале в Риме был показан документальный фильм, в котором папа римский Франциск высказался за предоставление юридической защиты однополым парам. Для этого, по его словам, необходимы законы о гражданском союзе.